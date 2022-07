POL-WHV: Verkehrsunfall - Pkw prallt gegen Brückengeländer

Bockhorn (ots) - Zur Nachtzeit zwischen Dienstag und Donnerstag kam es Bockhorn zu insgesamt drei Einbrüchen. Unbekannte Täter drangen durch das Einwerfen einer Scheibe in Einfamilienhäuser in der Lärchenstraße und im Feldhörner Weg ein. Dort entwendeten sie Wertgegenstände von unbekanntem Wert. Aus einer Garage an der Vareler Straße wurde aus einer Garage ein durch ein Schloss gesichertes Pedelec entwendet. Zeugen, die zwischen Dienstag und Donnerstag auffälliges ...

