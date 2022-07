POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Zetel (ots) - Unbekannte legten in der Nacht vom 10.07. auf den 11.07.22 auf dem Gelände eines Parkplatzes Am Streek mehrere Altreifen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ab. Diese müssen mit einem größeren Fahrzeug transportiert worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter 04453-989590 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

