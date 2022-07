Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Geschäftshaus und Diebstahl von Außenbestuhlung

Zetel (ots)

Im Zeitraum von Montag auf Dienstag,12.07.22, drangen Unbekannte in ein Geschäftshaus in Neuenburg Zum Bahnhof ein. Neben einer geringen Menge Bargeld wurde ein massiver Eichentisch entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dieser Tisch mit einem größeren Transporter abtransportiert. Aufgrund des Gewichtes des Tisches dürften mehrere Täter am Tatort gewesen sein. Im gleichen Tatzeitraum wurde die Außenbestuhlung eines Cafés in der Bahnhofstraße in Zetel entwendet. Auch hier dürfte aufgrund der Vielzahl der Tische und Stühle ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in Neuenburg wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04453-923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell