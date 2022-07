POL-WHV: Diebstahl in Altjührden

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 07.07.22, gegen 11:00 Uhr, überholte ein Fahrer eines roten Dodge Ram in der Mitscherlichstraße eine Radfahrerin und touchierte diese hierbei an ihrem Arm. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter 04421-942-0 an die Polizei in Wilhelmshaven. Rückfragen bitte an: ...

