Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Sonntag,10.07.22, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 81-Jährige aus Bockhorn mit ihrem Pkw die Nordstraße. In Höhe einer Einmündung verwechselte sie das Gas-und Bremspedal, so dass der Pkw beschleunigte, den Einmündungsbereich querte und geradeaus in einen Vorgarten fuhr. Hier überfuhr sie zunächst einen Erdwall, bevor sie in dem Garten zum Stillstand kam. Die 81-Jährige sowie ihre 89-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

