POL-WHV: Pressemitteilung für Varel vom 08.- 10.07.2022

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrt in Bockhorn

Am Freitagmorgen teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass ein vermeintlich alkoholisierter Fahrzeugführer auf einem Mofa das Gelände eines Verbrauchermarktes in Bockhorn verlassen hatte. Eine eingesetzte Streifenbesatzung konnte den Fahrzeugführer kurze Zeit später Am Markt anhalten. Hier wurden Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Test an einem Alcomaten ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der 61-Jährige Mofafahrer aus Zetel musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein OWI-Verfahren eingeleitet.

Unfallflucht in Varel

Am Freitag wurde in der Zeit von 05.30-14.15 Uhr ein in der Friedrich-Ebert-Straße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Ford Focus durch einen vorbeifahrenden PKW erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Bockhorn

In der Zeit vom 04.07- bis 08.07 gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Loogenweg in Bockhorn. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Einbruch in Bockhorn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte die Scheibe eines Fensters An der Bäke ein und gelangten in ein dortiges Einfamilienhaus. Aus dem Inneren wurde unter anderem eine Geldbörse entwendet.

