POL-SE: Kummerfeld - Elektroschrott am Osterwochenende abgeladen

Bad Segeberg (ots) - Nach dem Einbruch in Büroräume in der Bismarckstraße in Elmshorn zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen (24.04.2022) ist es bereits am frühen Montagnachmittag zur Festnahme eines 18-jährigen Tatverdächtigen aus Elmshorn gekommen. Beamte des Polizeireviers Elmshorn hatten am Montagmorgen eine Strafanzeige wegen Einbruchs in das Gebäude aufgenommen, bei dem zunächst Unbekannte unter anderem ...

