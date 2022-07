Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Jever vom 08.- 10.07.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Schlaubootes

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr bis Sonntag, 08.30 Uhr, wurde im Bereich der Kanalbrücke in Sande / Hauptstraße ein graues Schlauchboot mit Außenbordmotor entwendet. Die Sicherungskette wurde hierfür durch den/die Täter durchtrennt. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft / Tatbegehung oder zum Verbleib des Schlauboots machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

