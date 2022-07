Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 08.- 10.07.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person In den späten Abendstunden des Samstags, 09.07., kommt es im Einmündungsbereich Moselstraße/Eberstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden und einem bevorrechtigten Pkw, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000EUR.

Vandalismus/Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag, 09.07., auf Sonntag, 10.07., werden an der Friedenstraße durch unbekannte Täter ein Pkw-Anhänger und ein E-Scooter im parallel dazu verlaufenden Wassergraben geschoben. Im weiteren Straßenverlauf kann nachvollzogen werden, dass zudem ein Verkehrsschild und einige Leitpfosten in der Berliner Straße bzw. Focko-Ukena-Straße aus der Befestigung/Verankerung gelöst worden sind.

Gefährliche Körperverletzungen

Im Rahmen einer Streitigkeit am Samstagnachmittag, 09.07., bedroht ein 52-Jähriger einen 23-Jährigen und einen 18-Jährigen unter Vorhalt eines Messers. Im weiteren Verlauf kommt es wiederum durch eine 24-jährige Begleitperson des 52-Jährigen zu Körperverletzungshandlungen gegenüber diesen beiden, bei dem einem mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf getreten wird. Die Person wird leicht verletzt. Eine weitere Körperverletzung ereignet sich am Abend des Samstags, 09.07., bei dem ein 20-jähriger, alkoholisierter Heranwachsender insgesamt drei weitere männliche Personen beleidigt und sodann mit körperlicher Gewalt durch Schläge und Tritte auf diese einwirkt. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme kommt es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeivollzugsbeamten. Die Angriffshandlung kann abgewehrt werden, sodass keine Verletzungen entstehen.

Brand eines Abfallbehälters

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 10.07., gerät gegen kurz vor 05:00 Uhr auf dem Geländekomplex des Verbrauchermarkts an der Flutstraße 94 ein Abfallbehälter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eine danebenstehende Baustellentoilette wird hierdurch beschädigt. Der Abfallbehälter ist im Außenbereich des Tankstellengebäudes aufgestellt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag, 09.07., wird ein am Fahrbahnrand der Rheinstraße vor dem Pauline-Ahlsdorff-Haus abgestellter Pkw im Zeitraum von 07:00 bis 12:50 Uhr mutmaßlich beim Rangiervorgang eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Der verursachende Unfallbeteiligte entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort ohne seiner Feststellungs- und Wartepflicht nachzukommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wird bekannt, dass ein bislang unbekannter, männlicher Zeuge das Verkehrsunfallgeschehen beobachtet haben dürfte. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell