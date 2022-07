POL-WHV: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Varel (ots) - Am Donnerstag, 07.07.22, gegen 01:20 Uhr, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Firma in der Panzerstraße in Varel ein. Die ausgelöste Alarmanlage hielt die Täter vermutlich von einem weiteren Eindringen in die Räumlichkeiten ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr