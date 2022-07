Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sprengung eines Zigarettenautomaten -Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 05.07.22, um 03:28 Uhr, wurde in der Straßburger Allee in Wilhelmshaven ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Durch den Knall wurden mehrere Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten zwei Täter auf Fahrrädern in Richtung Potenburg / Lautsallee.. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

