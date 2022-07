POL-WHV: Korrektur: Gefährdung des Straßenverkehrs in Zetel

Varel (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde von einem in der Bockhorner Straße in Borgstede geparkten PKW das hintere Kennzeichen von Unbekannten entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise werden von dem zuständigen Polizeikommissariat in Varel (04451/923-0) entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

