Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Exhibitionistische Handlungen auf Parkplatzzufahrt - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Am Samstag, 02.07.22, zwischen 22:30-23:00 Uhr, soll es in der Weserstraße in Sande, auf der Parkplatzzufahrt der dortigen Diskothek, zu einem Vorfall exhibitionistischen Handelns gekommen sein. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben sowie insbesondere die Personen, die sich an den Sicherheitsdienst der Diskothek gewandt haben, darum gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

