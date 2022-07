Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Varel

Varel (ots)

Varel

Achtjähriger durch Hundebiss verletzt

Am Freitag, gegen 15:45, entlief in der Bockhorner Straße in Varel ein Labrador-Schäferhund-Mischling von einem eingefriedeten Grundstück. Ein 15-jähriger Jugendlicher sowie ein achtjähriger Junge trafen nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf dem Gehweg auf das Tier. Das Kind wurde in der Folge von dem Hund in den Oberschenkel gebissen, ehe der Hund durch den herbeieilenden Halter gefasst werden konnte. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar. Der Junge wurde leicht verletzt und zur Behandlung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht, gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zetel

Schockanruf in Zetel. Falsche Polizeibeamte treiben erneut ihr Unwesen

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, erhielt ein 78-jähriger Bürger aus Zetel einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, welcher behauptete, der Sohn des Angerufenen hätte einen Verkehrsunfall verursacht. Der Angerufene reagierte allerdings sehr besonnen und beendete das Telefonat umgehend. Die vorangegangenen Meldungen der Polizei über Anrufe von falschen Polizeibeamten zeigen augenscheinlich Wirkung, dennoch warnt die Polizei weiterhin vor Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Varel

Verkehrsunfallflucht - die Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr kam es in der Bentinckstraße in Varel zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Mercedes-Benz, welcher am Straßenrand geparkt wurde, durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren linken Kotflügel beschädigt, welcher sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Varel (Rufnummer 04451-923-0).

Varel

Schwerer Verkehrsunfall - PKW kollidiert mit Omnibus

Am Sonntagmorgen, gegen 06:56 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Wilhelmshavener Straße / Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 51-jähriger PKW-Fahrer einen bevorrechtigten Linienbus, welcher sich in Leerfahrt auf dem Weg zu seiner ersten Haltestelle befand. Durch den Zusammenstoß wurden der PKW-Fahrer sowie seine 35-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, der schwer beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Varel

Alkoholisierter Mann bedroht mehrere Personen im Stadtgebiet

Am Samstagabend kam es durch einen 36-jährigen Mann aus Varel zu mehreren Straftaten. Gegen 19:35 Uhr bedrohte der Mann eine 21-jährige Fahrzeugführerin, als diese im Bereich Windallee mit ihrem Fahrzeug zum Stehen kam. Der Mann erschien vor ihrer abgesenkten Seitenscheibe und hielt ihr ein Butterflymesser vor. Das Opfer konnte die Seitenscheibe zügig schließen und mit ihrem Fahrzeug flüchten, den Täter jedoch detailliert beschreiben. Kurze Zeit später kam es durch die selbe Person in einem örtlichen Supermarkt erneut zu Bedrohungen; in diesem Fall zum Nachteil zweier 22-jährigen Männer, die im Kassenbereich des Supermarktes anstanden. Ferner wurde einer der beiden Männer durch den Täter - augenscheinlich ohne Grund - unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der beschriebene Täter konnte durch die Polizei im Innenstadtbereich Varels angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Täter zudem einen der Polizeibeamten. Der augenscheinlich geistig verwirrte und alkoholisierte Täter wurde zunächst der örtlichen Polizeidienststelle zugeführt. Das bei dem Täter aufgefundene Butterflymesser konnte beschlagnahmt werden, ferner wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell