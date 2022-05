POL-EL: Lehe - Granate kontrolliert gesprengt

Beesten (ots) - Am Dienstag kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Raiffeisenstraße in Beesten, bei dem ein 86-Jährige verletzt wurde. Die Frau war in ihrem Mercedes in Richtung Frerener Straße unterwegs. Am Ende einer dortigen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Holzpfosten sowie einem Baum und kam abschließend auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin ...

