Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen; Pressemitteilung Nr. 2

BAB 5, Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Montagmittag geriet ein Renault aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand. Der PKW-Fahrer befuhr gegen 12:50 Uhr die BAB 5 in Fahrtrichtung Sankt Leon-Rot, als in Höhe des Parkplatzes "Lußhardt" plötzlich der Motorraum begann zu qualmen. Umgehend suchte der PKW-Fahrer den Standstreifen auf und verständigte Polizei und Feuerwehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der rechte Fahrstreifen zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Kreuz Walldorf war für rund eine Stunde gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen 14 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

