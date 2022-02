Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallbeteiligter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen (Tel. 07156 4352-0) sucht einen Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Am Montag gegen 14:40 Uhr kam es auf der Weinstraßenkreuzung beim Gewerbegebiet Schwieberdingen zu einem Auffahrunfall. Der 52-jährige Fahrer eines Klein-LKW war auf der L 1140 in Richtung Ludwigsburg unterwegs und fuhr an der ampelgeregelten Kreuzung mit der L 1141 auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine auf. Dabei entstand am Lkw des 52-Jährigen ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ungeachtet dessen setzte der Fahrer der Sattelzugmaschine seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell