Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Vier Personen bei Unfall verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag kam es auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt. Die 44-jährige Fahrerin eines Peugeot sowie ihre 29- und 45-jährigen Mitfahrer waren gegen 14.15 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Um nach links in die Holter Straße abzubiegen, bremste sie ihr Auto ab. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 45-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Peugeot auf. Die Fahrerin sowie ihr 29-jähriger Mitfahrer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Der 45-jährige Beifahrer im Peugeot sowie der Fahrer des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

