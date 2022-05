Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Konzert des Polizeiorchesters Niedersachsen auf den 14. Juni 2022 verschoben

Lingen (ots)

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Corona Virus möchten wir Sie über folgendes informieren: Das Konzert des Polizeiorchesters Niedersachsen am 10. Mai 2022 ist leider abgesagt. Ein Ausweichtermin gibt es aber bereits. Das Konzert wird auf den 14. Juni 2022 um 19.30 Uhr verschoben. Die Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit und können ohne Austausch am 14. Juni eingelöst werden. Tickets sind weiterhin an den Vorverkaufsstellen des LWT in Lingen oder online unter https://tickets.vibus.de/ erhältlich.

