Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer oder Eigentümerin von goldenem Ring gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 26. Februar 2022 (Samstag) verlor ein Besucher oder eine Besucherin des Detmolder Wochenmarktes einen goldenen Ring. Der Fingerring ist aus 585er Gold. Das Datum "23.10.64" sowie ein Name sind auf der Innenseite des Ringes eingraviert. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Fingerringes melden sich bitte unter Nennung des eingravierten Namens telefonisch unter 05231/ 6090 beim Kriminalkommissariat 2 in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell