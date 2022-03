Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Linderhofe. Frau verletzt - Unfallverursacher flüchtet.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der Lüdenhauser Straße ereignet hatte, wurde eine 21-Jährige aus Lügde verletzt. Die junge Frau befuhr die Straße mit ihrem Opel in Richtung Extertal, als ihr mittig auf der Straße ein weißer VW Bulli entgegen kam. Um nicht mit diesem zu kollidieren, wich sie nach rechts aus und rutschte dabei in den dortigen Straßengraben. Der VW fuhr weiter in Richtung Lüdenhausen. Die Frau musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ihre Hinweise dazu oder auf den weißen Bulli, an dem schwarze Spiegel angebracht sein sollen, nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231 / 6090 entgegen.

