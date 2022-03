Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen Montagmorgen (14. März 2022), zwischen 1 und 7 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Kulturvereins in der Schuhstraße ein. Die Tür war vermutlich nicht verschlossen, so dass die Täter ungehindert an einen Zigarettenautomaten im Eingangsbereich gelangen konnten. Diesen brachen sie auf und erbeuteten daraus Zigaretten sowie Bargeld. Der Wert des Diebesgutes steht bislang nicht fest. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 / 6090.

