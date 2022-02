Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Betrunkener Verkehrsteilnehmer von Polizei aus Verkehr gezogen

Wietmarschen (ots)

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld wurde in der Nacht zu Freitag auf der A31 im Bereich Wietmarschen durch Beamte der Autobahnpolizei aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Da der Mann aber erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte, stellte sich heraus, dass er obendrein auch Drogen konsumiert hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und Im Fahrzeug wurde noch ein Klemmtütchen mit Marihuana und ein Schlagring sichergestellt. Nach erfolgter Blutprobe verbrachte der Mann die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz.

