Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 230 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Ossestraße in Emlichheim. Ein unbekanntes Fahrzeug kam in Fahrtrichtung Emlichheim nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

