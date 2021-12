Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 22-jähriger Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt - Korrektur

Mannheim-Vogelstang (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Stadtteil Vogelstang wurde am Dienstagabend ein 22-Jähriger durch einen Messerstich erheblich verletzt. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr in Begleitung eines 26-jährigen Mannes und einer 19-jährigen Frau zu Fuß im Eberswalder Weg unterwegs, als sie auf einen 21-jährigen Mann und dessen 51-jährigen Vater trafen. Zwischen den Männern kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten ausartete. Der 22-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Bereich der Schulter, dessen Begleiter eine Schnittverletzung an der Nase und der Schläfe. Nach Aussagen von Zeugen soll der 50-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer in der Hand gehalten haben.

Als weitere Zeugen hinzukamen, flüchteten die beiden Angreifer vom Tatort. Die Tatwaffe hatten sie dabei weggeworfen. Sie konnte unweit des Tatorts aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 21-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Verletzungen operativ behandelt werden mussten. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte jedoch nicht.

Auch die beiden Angreifer hatten sich bei den Handgreiflichkeiten Verletzungen zugezogen und sich zu deren medizinischer Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus begeben. Sie konnten anschließend vorläufig festgenommen werden. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim hinsichtlich des Tathergangs sowie der jeweiligen Tatbeteiligungen und Tatbeiträge dauern derzeit noch an.

