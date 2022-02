Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrbahn mit Motoröl verunreinigt

Lingen (ots)

Am Montag gegen 16.40 Uhr verunreinigten bislang unbekannte Täter die Fahrbahn zwischen der Unterführung und dem Teglinger Bach in der Husarenstraße mit Motoröl. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um drei Kinder handeln. Durch den eingesetzten regen und den fließenden Verkehr verlief die Ölspur auf ca. 20 Meter Länge. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

