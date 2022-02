Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Nordhorn (ots)

Mittwochabend gegen 23.45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei am Ootmarsumer Weg einzubrechen. Der Täter schlug die Scheibe eines Fensters ein, gelang jedoch nicht in das Gebäude und wurde vermutlich vom Eigentümer überrascht. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung ohne Beute. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell