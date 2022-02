Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl von Kupferkabel

Meppen (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Versener Straße 100 Meter Kupferkabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

