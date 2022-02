Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 6.40 Uhr ist es auf der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Friesenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein 18-jähriger Pedelecfahrer von einem silbernen Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Unfallverursacher ist kurzzeitig ausgestiegen und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Radfahrers, setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung des Kaufland-Marktes fort. Der Autofahrer soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und hat kurzes schwarzes Haar. Bei dem Unfall trug er einen grauen Kapuzenpullover. Der bislang unbekannte Autofahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell