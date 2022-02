Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin verletzt- Unfallzeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag gegen 07:45 Uhr kam es an der Kreuzung Zum Verlaat/Fehnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Die 15-jährige Radfahrerin befuhr die Straße Zum Verlaat in Richtung Am Vosseberg. An der Kreuzung kollidierte sie mit einem von rechts kommenden PKW, der die Straße Zum Alten Turm in Richtung Zum Verlaat befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Der PKW-Fahrer erkundigte sich noch kurz nach dem Befinden der Radfahrerin. Gleich darauf entfernte er sich jedoch mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

