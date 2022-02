Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Dienstag kam es auf der Hollandstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-Jähriger war in seinem Hyundai gegen 6.45 Uhr in Richtung Haren unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden bislang unbekannten Pkw überholte, scherte dieser plötzlich aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Hyundai-Fahrer nach links aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setze seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

