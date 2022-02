Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Fahrbahnverschmutzung - Verursacher gesucht

Hoogstede (ots)

Von Dienstag auf Mittwochnacht beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Berme am rechten Straßenrand an der K15 in Richtung Hoogstede. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die entstandene Fahrbahnverschmutzung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

