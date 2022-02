Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Ford beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 6 bis 13.30 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Discounters an der Fabrikstraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein dort abgestellter schwarzer Ford Kuga beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Nummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

