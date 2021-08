Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flammkuchenofen von Terrasse gestohlen

Münchweiler (ots)

Im Zeitraum vom 24.06. bis 23.07. entwendeten unbekannte Täter einen Flammkuchenofen samt Untergestell und Rauchrohr von einer Terrasse in der Mühlstraße. Der Wert des Ofens liegt bei 600 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

