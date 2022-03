Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Wem gehört das Schlüsselbund?

Lippe (ots)

Bereits am 1. März (Dienstag) befuhr ein 34-jähriger Mann aus Barntrup mit einem weißen Opel die Holstenhöfener Straße. Gegen 16:25 Uhr befand er sich auf Höhe der Straße Paradies, als er ein lautes Geräusch vernahm. Er hielt an und stellte einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Offenbar hatte ein Unbekannter mit einem Schlüsselbund nach dem Fahrzeug geworfen. In der Nähe hielt sich noch ein etwa 18-25-jähriger Mann auf. Dieser hatte einen Vollbart und trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Jacke. Möglicherweise hat dieser Mann das Schlüsselbund, an dem sich insgesamt fünf Schlüssel befinden, geworfen. Hinweise zur Identität des Mannes oder zur Herkunft des Schlüsselbundes (Foto) richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 / 6090.

