POL-LIP: Lemgo. E-Scooter-Fahrer verletzt aufgefunden.

In der Paulinenstraße fand eine Passantin Freitagnacht (11.03.2022) einen schwerverletzten Mann aus Lemgo neben seinem E-Scooter auf. Sie entdeckte den 55-jährigen Verletzten gegen 23.25 Uhr auf der rechten Fahrbahn in Richtung Langebrücker Tor und verständigte den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die den Mann vor dem Sturz auf seinem E-Scooter in der näheren Umgebung der Paulinenstraße gesehen haben: Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 05231 6090.

