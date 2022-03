Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brennender Mülleimer auf Schulgelände.

Lippe (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstagmittag (12.03.2022) gegen 11.50 Uhr einen brennenden Mülleimer auf dem Schulgelände der Geschwister-Scholl-Schule in der Sprottauer Straße. Dieser befand sich an dem Zaun eines Bolzplatzes. Die Feuerwehr konnte den Brand in Kürze löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann wird gebeten, sich unter der 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell