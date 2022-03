Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonntag (13. März 2022) einen geparkten Fiat 500, verursachte dabei Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro und machte sich dann aus dem Staub. Die Besitzerin des Fiats hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz des Ev. Stifts in der Langenbergstraße abgestellt. Die gesamte rechte Fahrzeugseite ist zerkratzt und verbeult, so dass auch das verursachende Fahrzeug einen Schaden aufweisen müsste. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell