Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand einer Küche in Obergeschosswohung

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Hakenstraße alarmiert. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Küche in einer Obergeschosswohnung in Brand. Der Bewohner hatte gegen 18.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Küche wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Verletzt wurde niemand. Die Küche wurde bei dem Brand vollkommen zerstört. Die Feuerwehr Nordhorn war mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

