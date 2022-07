Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Freitag, 01.07.2022, gegen 10:00 Uhr, ist es in der Menkestraße 10 in Schortens in Höhe der dortigen Apotheke, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An einem geparkten Kleintransporter wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein ausländisches Wohnmobil gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Schortens unter 04461-9849330 in Verbindung zu setzen.

