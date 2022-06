Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

Varel (ots)

In der Zeit vom Dienstagabend, 20:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 06:30 Uhr wurde ein an der Lange Straße parkender Pkw VW Golf an dessen Fahrerseite beschädigt. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Beschädigung im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen im Nahbereich stehen oder ob diese unabhängig davon entstanden sein könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

