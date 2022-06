Jever (ots) - Am Dienstag, 28.06.22, gegen 18:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem Kraftfahrzeug in der Waagestraße in Jever einen Mast und beschädigte diesen. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

mehr