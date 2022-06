Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs

Varel (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, gegen 11:30 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw, der in auffälliger Weise die Oldenburger Straße aus Obenstrohe kommend in Richtung Varel fuhr. Nachdem es im Bereich des "Kaffeehauskreisels" (Oldenburger Straße/ Sumpfweg/ Wiefelsteder Straße) zu der Gefährdung eines Radfahrers gekommen war, wurde der Pkw im Bereich der Oldenburger Straße mehrfach gegen den Bordstein gelenkt. In der Teichgartenstraße kam es beinahe zu einem Unfall mit einem Fußgänger. Das Fahrzeug nebst Fahrer konnte schließlich auf dem Famila-Parkplatz festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,31 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Personen, die durch den Beschuldigten bzw. seine Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

