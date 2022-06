POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Varel (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 29.06.22, zwischen 22:30 - 02:30 Uhr, wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße in Varel ein verschlossenes Pedelec Hersteller CUBE, Farbe schwarz, Modell Reaction Hybrid Pro 500 Allroad entwendet. Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. ...

