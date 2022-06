Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Täter stellt sich nach Raub auf Tankstelle

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.06.2022 kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Gökerstraße in Wilhelmshaven (die Polizei berichtete). Zwei männliche Täter im Alter von 24 und 27 Jahren, bewaffnet mit Haushaltsmessern, betraten die Tankstelle, bedrohten den anwesenden Angestellten und raubten letztlich mehrere Flaschen Spirituosen. Am Nachmittag des gleichen Tages erschien einer der Täter in der örtlichen Polizeidienststelle, gestand die Raubtat verübt zu haben und benannte seinen Mittäter. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse und ein Haftbefehl gegen die Täter erwirkt, welche am Morgen des 29.06.2022 umgesetzt werden konnten. Einer der Täter wurde im weiteren Laufe der Ermittlungen und nach Vorführung vor den Haftrichter der JVA Oldenburg zugeführt.

