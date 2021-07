Polizei Düren

POL-DN: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Niederzier (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Krauthausener Kreuzung zu einem Verkehrsunfall. Gegen 02.50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Inden mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 56 aus Fahrtrichtung Niederzier kommend in Fahrtrichtung Jülich. In Höhe der Krauthausener Kreuzung beabsichtigte sie, nach links in Fahrtrichtung Echtz/Merken abzubiegen. Dabei nahm sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher mit einem 30-jährigen Mann aus Eschweiler besetzt war, nicht richtig wahr und geriet auch auf den entgegenführenden Fahrstreifen. Bei dem anschließenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Unfallverusacherin stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen hohen Promillegehalt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobeentnahme angeordnet. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 17000 Euro beziffert.

