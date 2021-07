Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach versuchtem Betrug an Senior

Düren (ots)

Der Versuch, einen Senior zu betrügen, schlug am Montag vergangener Woche (28.06.2021) fehl. Eine Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

An besagtem Montag ging am Vormittag bei dem 71-Jährigen ein Anruf ein. Im Gespräch wurde ihm erklärt, seine Tochter habe bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet und befände sich nun bei der Staatsanwaltschaft in Münster. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 85.000 Euro könne seine Tochter frei kommen. Da eine derartige Summe auf die Schnelle nicht verfügbar wäre, erklärte der Senior, stattdessen Münzen anbieten zu können. Der Anrufer antwortete, dass man in diesem Falle eine Ausnahme machen könne und die Münzen als Kaution akzeptieren würde. Der Senior legte auf und verständigte umgehend die Polizei. Wenige Minuten später klingelte es bereits an seiner Tür. Eine Frau war erschienen, um die Münzen in Empfang zu nehmen. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Die entsandten Beamten konnten die Frau, eine 23-Jährige aus Mannheim, auf der Straße vor dem Haus des Seniors festnehmen. Alles Leugnen der Frau hinsichtlich einer Tatbeteiligung half nichts. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an.

