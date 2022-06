Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gladbecker Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 68-jähriger Gladbecker fuhr am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, mit seinem Auto auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellener Straße und bog dann, nach links, auf die Mühlenstraße ab. Dabei kollidierte er mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Gladbeck, der ihm auf der Sandstraße entgegenkam. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Rettungskräfte transportierten ihn dorthin. Es entstanden leichte Sachschäden an den Fahrzeugen.

