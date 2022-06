Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall auf der Gersthofener Straße, bei dem ein Marler Pedelec-Fahrer leicht verletzte wurde, flüchtete ein Unfallbeleiligter zunächst von der Unfallörtlichkeit. Ermittlungen brachten die Polizei jedoch auf die richtige Spur.

Am Mittwoch fuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer, gegen 18.20 Uhr, auf dem Radweg der Kampstraße in Richtung Rappaportstraße. Zeitgleich war ein 51-jähriger Marler mit seinem Auto auf der Gersthofener Straße in Richtung Kampstraße unterwegs. Als er dann, nach rechts, auf die Kampstraße abbog, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war jedoch nicht von Nöten. Der Autofahrer fuhr dann einfach weiter, ohne sich um den Verletzten oder die Einleitung einer Schadensregulierung zu kümmern. Ermittlungsansätze brachten die Polizisten aber auf die richtige Spur. Der Flüchtige konnte ermittelt werden und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 600 Euro.

