Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Teningen

Nimburg - Lkw/Tieflader kommt auf der BAB 5 von der Fahrbahn ab - aktuelle Bergungsarbeiten - starke Verkehrsbehinderungen - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitag, den 17.12.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Emmendingen ein Verkehrsunfall mit beteiligtem Lkw auf der Bundesautobahn 5 in Höhe Teningen / Riegel mitgeteilt.

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein mit Metallteilen beladener Tieflader, der in Richtung Süden unterwegs war, etwa anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Teningen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Fahrer des Lkw wurde durch den Verkehrsunfall -Stand jetzt - nicht verletzt. Größerer Sachschaden entstand offenbar ebenfalls nicht.

Allerdings kam es kurzfristig durch die Zuführung von Rettungskräften und Feuerwehr zu der Sperrung eines Fahrstreifens und dadurch zu einem Rückstau von etwa sechs Kilometern.

Stand 18:30 Uhr fließt der Verkehr wieder auf der gesamten Fahrbahn. Da der Lkw aber zeitnah geborgen werden soll, kann es weiterhin zu starken Verkehrsbehinderungen kommen. Die zuständige Autobahnmeisterei führt momentan entsprechende Absicherungsmaßnahmen durch.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Sachbearbeitung übernommen und untersucht nun die Unfallursache. Zeugen werden gebeten, sich unter 0761 882-3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

FLZ FR / PvD, MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell